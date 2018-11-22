В Москве госпитализировали Валдиса Пельша, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущего Валдиса Пельша экстренно госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сейчас он находится в кардиологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Валдис Пельш — телеведущий, телепродюсер и музыкант, один из основателей рок-группы "Несчастный случай". Он работал директором детского и развлекательного вещания "Первого канала". Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач "Угадай мелодию", "Русская рулетка" и "Розыгрыш".