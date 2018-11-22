Стас Михайлов снимется в комедии о восьмом марта

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Эстрадный певец Стас Михайлов исполнит одну из ролей в комедии про 8 марта, но подробности проекта пока не разглашаются, сказал РИА Новости концертный директор артиста Табриз Шахиди.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стас Михайлов появится на экране в романтической комедии про 8 марта, продюсером картины выступит телеведущая Тина Канделаки.

"Мы подтверждаем факт того, что есть такая договоренность, но более никаких подробностей не раскрываем", — сказал Шахиди.