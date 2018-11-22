Прощание с бардом Борисом Полоскиным пройдет в Петербурге 24 ноября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Прощание с советским и российским автором-исполнителем, поэтом Борисом Полоскиным, скончавшимся в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни, пройдет в субботу в городском крематории, сообщает клуб авторской песни "Восток", одним из основателей которого был Полоскин.

"Прощание с Борисом Павловичем Полоскиным состоится 24 ноября в 12.30 мск в большом зале крематория", — говорится в сообщении.

Ранее клуб "Восток" сообщал, что Полоскин скончался 17 ноября после тяжёлой болезни.

Борис Полоскин родился 18 февраля 1932 года в Ленинграде. В 1956 году окончил Политехнический институт по специальности "инженер-исследователь". Работал в физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербургской академии методов и техники управления, а также в Военмехе.

Полоскин играл на семиструнной гитаре и писал песни с 1956 года. Он был лауреатом ряда конкурсов туристской песни, а также входил в жюри нескольких Грушинских фестивалей. Его песня "Музыка ждет" стала гимном клуба "Восток". В 2005 году Полоскин передал в музей политической истории России свою гитару, на которой в этом клубе играл Владимир Высоцкий во время выступления в октябре 1967 года.