Российскому институту театрального искусства ГИТИС исполняется 140 лет. Его выпускники работают по всему миру: один из героев «Игры престолов» — норвежский актер Кристофер Хивью — окончил датский филиал этого учебного заведения, среди «гитисовцев» — Андрей Звягинцев, Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин, чествуемые на европейских кинофестивалях. Режиссеры музыкального театра, учившиеся здесь, — Дмитрий Черняков, Василий Бархатов и Дмитрий Бертман — ставят на лучших мировых оперных сценах.
В интервью РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, почему молодые люди по-прежнему мечтают об актерской карьере и в чем сложность театрального ремесла.
Каждый учебный год на актерский факультет подают около четырех тысяч заявлений. «В прошлом году у нас был конкурс 450 человек на место, в этом — 350», — приводит статистику Григорий Заславский.
«Я считаю, что это свидетельство довольно серьезных проблем, связанных с непониманием молодыми людьми того, где им применить свои силы, — продолжает ректор. — С другой стороны, есть и объективные причины. Размываются представления о том, что будет востребовано в будущем. Некоторые профессии за 20 лет успели появиться и исчезнуть. И в этом меняющимся мире актерское ремесло — по сути, самое нестабильное — выступает образцом стабильности! Здесь успех всегда понятен — и он сопутствует многим».
Ежегодно на восемь факультетов ГИТИСа принимают около 150 человек. Помимо собственно актерского факультета, есть режиссерский, факультеты актера музыкального театра и актера эстрады.
«Для меня гораздо важнее то, что мы вернулись к уровню советских времен по конкурсу на театроведческий факультет — от шести до десяти человек. И совершенно сумасшедший конкурс на продюсерский — больше десяти», — говорит Заславский.
«Это для меня повод и для личной гордости, и для серьезных размышлений. Чего хотят эти абитуриенты? Мы же понимаем, что сегодня фактически нет возможности приложить свои театроведческое силы: спрос на театральных критиков отсутствует. И поскольку мы общаемся с нашими студентами, я могу сделать такой вывод: это то, что можно назвать «эдьютейнментом».
Приведу два конкретных примера этого года. К нам поступили две взрослые женщины уже с высшим образованием. Они решили воплотить свою мечту — учиться театроведению. В свое время родители отправили их по другому пути. И сейчас у одной своя адвокатская контора, а другая работала бухгалтером в крупнейшей компании. Обретя финансовую независимость, они пришли к нам».
ГИТИС — не единственное театральное учебное заведение в Москве. На вопрос о конкуренции Заславский отвечает: «Ее быть не может».
«Все равно, когда набирает, например, режиссер Олег Кудряшов, все стараются попасть к нему, независимо от того, куда человек хотел поступать.
Абитуриенты идут к конкретному мастеру. Иногда даже бросают какие-то учебные заведения, всю жизнь выстраивают так, чтобы попасть к педагогу.
Или же девушки повыше ростом идут в Щукинский институт — там особый тип женской красоты. Проходя мимо их здания, ты понимаешь: это «Щука». У нас тоже есть особые типы — и женские, и мужские: свое понимание и у Сергея Женовача, и у Владимира Андреева. И, кстати, эти типы меняются, что очень интересно», — рассуждает ректор.
Интервью назначено на вечер, но, несмотря на поздний час, в коридорах полно студентов, в аудиториях идут занятия. Учеба в театральном — скорее образ жизни. «Это же безумное обучение!» — восклицает ректор. И сам, кажется, наслаждается тем, что работает 24 часа в сутки.
«Очень тяжелая школа, даже чисто физически. Например, занятия по технике речи — это огромные нагрузки. В прошлом году у нас один молодой человек написал заявление с просьбой отчислить его по собственному желанию 7 сентября. То есть нескольких дней учебы ему хватило, чтобы сказать: «Все, баста!» Такое произошло впервые».
Заславский показывает учебные классы, где занимаются мастера. В одном Владимир Андреев репетирует со студентами Брехта, в другом Евгений Каменькович прерывает занятие и театрально приветствует вошедшего ректора. В лабиринте коридоров Григорий Заславский подходит к знаменитой аудитории номер 39: именно здесь когда-то зародился Театр имени Петра Фоменко.
«Когда я был студентом ГИТИСа, ощущал невероятную гордость от того, что учился одновременно с «фоменками». Было понятно, что на твоих глазах рождается важная часть истории русского театра.
Это всегда безошибочное чувство, ведь для этого нужен не только талантливый курс, но и лидер.
И у Фоменко в 60 лет вдруг возник драйв «родить» театр. Не все мужчины готовы к отцовству в позднем возрасте, думают: «А как этот ребенок будет жить без меня?» Петр Наумович был готов. Или Сергей Женовач — он уже был руководителем Театра на Малой Бронной и не походил на человека, который поведет с собой театр. И вдруг это проявилось — ему удалось построить свой театр. Здесь важно, как мне кажется, ощущение миссии, даже некое мессианство», — объясняет Григорий Заславский.
Такое впечатление, что студенты репетируют везде. С ректором заводят разговор о том, как он относится к раздеванию на сцене. Ответ прост: «Мне кажется, в студенческом спектакле быть не должно. Дальше — как вы чувствуете».
Возглавив это учебное заведение, новый руководитель многое сделал для того, чтобы улучшить жизнь и быт студентов.
В первую очередь в здании появились два теннисных стола, потом, по совету дочери, Заславский купил пледы, чтобы студенческая толпа во дворе «выглядела красиво». Среди прочего издал указ о том, что в учебных спектаклях не должно быть нецензурной брани.
«Сейчас мы покупаем еще две стиральных машины для общежития. На прошлой неделе нам в подарок привезли из Тамбова три тонны картошки и яблок, так что в общежитии на кухнях мы выкладывали продукты. Это не только для студентов, но и для сотрудников ГИТИСа. Огромное спасибо мэрии Тамбова за столь ценный подарок».
С осени 2016 года известные выпускники ГИТИСа учреждают именные стипендии — сегодня, по словам ректора, денег хватает уже на 80 стипендий.
На вопрос о том, что такое идеальная жизнь студента, Григорий Заславский отвечает просто: талантливый человек, который поступает в ГИТИС, не должен думать о том, есть бюджетные места или нет. «Мы его принимаем, а дальше, если он не попал на бюджет, учится все равно бесплатно. Если он талантливый — должен учиться».
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