«Это для меня повод и для личной гордости, и для серьезных размышлений. Чего хотят эти абитуриенты? Мы же понимаем, что сегодня фактически нет возможности приложить свои театроведческое силы: спрос на театральных критиков отсутствует. И поскольку мы общаемся с нашими студентами, я могу сделать такой вывод: это то, что можно назвать «эдьютейнментом».

Приведу два конкретных примера этого года. К нам поступили две взрослые женщины уже с высшим образованием. Они решили воплотить свою мечту — учиться театроведению. В свое время родители отправили их по другому пути. И сейчас у одной своя адвокатская контора, а другая работала бухгалтером в крупнейшей компании. Обретя финансовую независимость, они пришли к нам».