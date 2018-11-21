МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Выставка "Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918-2018 года" открылась в среду в Третьяковской галерее на Крымском валу: вернисаж, на котором представлено около 90 работ в жанре живописи, графики, инсталляции и скульптуры, приурочен к празднованию 100-летия образования Эстонии.

Выставка — совместный проект Третьяковской галереи и Художественного музея Эстонии (Таллинн) при участии частных коллекционеров.

"Это своеобразная мозаика из работ, созданная художниками нашей страны за истекшие 100 лет. Сто лет — это короткое время для человечества, но для отдельной нации за это время может произойти многое. Как, например, с Эстонией: можно родиться, исчезнуть и вновь родиться", — сказал, открывая выставку, посол республики в России Маргус Лайдре.

"Коллекции музеев и частных собраний помогли сохранить работы мастеров до наших дней. Третьяковская галерея занималась собиранием эстонского искусства в советский период. Данная выставка продолжает традицию экспонирования работ наших художников как части культурного сотрудничества Эстонии и России. Экспозиция — это сочетание голосов разных десятилетий", — отметил канцлер министерства культуры Эстонии Тарви Ситс.

По словам организаторов, отдельный интерес представляют работы эстонских мастеров начала XX века, которые в советский период не выставлялись на всесоюзных выставках. Также на вернисаже можно увидеть произведения современных эстонских художников.

Выставка работает до 27 января 2019 года.