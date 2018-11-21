Голодец приветствует любые формы выражения художественных произведений

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Искусство может существовать в любом жанре, все формы серьезных художественных произведений интересны, такое мнение высказала вице-премьер правительства Ольга Голодец на Всероссийском конгрессе молодежных медиа.

Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения проходит в Москве с 19 по 22 ноября.

"Я приветствую все новшества, мне кажется это интересным. Любое искусство, если оно действительно искусство, а не провокация, как это бывает, если это серьезное художественное произведение, оно может быть в любом жанре. Любые современные формы трансляции нами поддерживаются", — сказала Голодец, отвечая на вопрос одной из студенток о том, как она относится к новшествам в искусстве.

Задавшая вопрос девушка привела в пример новое шоу рэпера Noize MC под названием Hip-Hopera, в основу которого лег миф об Орфее и Эвридике, а также напомнила о том, что в рамках фестиваля "Круг света" на фасаде Большого театра демонстрировался совместный клип рэпера Oxxxymiron и группы "Би-2" на трек "Пора возвращаться домой".