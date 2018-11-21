В России нужно создавать новое культурное пространство, считает Голодец

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед Гала-открытием Международного Культурного форума в Мариинском театре в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Необходимо создавать в России новое культурное пространство, чтобы всем жителям страны были доступны лучшие образцы отечественного искусства, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец на Всероссийском конгрессе молодежных медиа.

Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения проходит в Москве с 19 по 22 ноября.

"У нас искусство очень высокого уровня, но не вся страна это видела, и не вся страна далеко это понимает. Многие люди живут вроде как в параллельном мире. Для нас главная задача – создать новое культурное пространство. Сделать так, чтобы лучшие образцы российского современного искусства были доступны всем гражданам", — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что сейчас государство старается популяризировать художественное и исполнительское искусство, поддерживает гастроли коллективов по стране. Кроме того, напомнила вице-премьер, сейчас реализуется проект создания культурно-образовательных кластеров во Владивостоке, Севастополе, Калининграде.

"Проект архитрудный, но наши первые шаги во Владивостоке показывают, что он реальный", — отметила вице-премьер.

Организатором конгресса выступают Международная ассоциация студенческого телевидения, Московский государственный гуманитарно-экономический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра. Генеральным информационным партнером является МИА "Россия сегодня".