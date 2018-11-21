Голодец: Россия занимает в мире лидирующие позиции в сфере культуры

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия занимает лидирующие позиции в сфере культуры в мире, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, выступая на Всероссийском конгрессе молодежных медиа.
"В культуре мы как Российская Федерация занимаем абсолютно лидирующие позиции в мире. В этом мало кто сомневается. Иногда мы чуть вырываемся вперед, иногда чуть-чуть делим первые места с коллегами. Но то, что наша культура — абсолютно приоритетное направление в мире, доказывают все наши мероприятия", — сказала Голодец.
Она отметила, что для русской культуры в мире не существует санкций, отечественные коллективы являются желанными гостями на всех сценах мира.
Организатором конгресса выступают Международная ассоциация студенческого телевидения, Московский государственный гуманитарно-экономический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра. Генеральным информационным партнером является МИА "Россия сегодня".