Голодец: Россия занимает в мире лидирующие позиции в сфере культуры

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия занимает лидирующие позиции в сфере культуры в мире, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец, выступая на Всероссийском конгрессе молодежных медиа.

Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения проходит в Москве с 19 по 22 ноября. Конгресс поддержан на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи среди образовательных организаций высшего образования. Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи входит в открытую платформу "Россия – страна возможностей".

"В культуре мы как Российская Федерация занимаем абсолютно лидирующие позиции в мире. В этом мало кто сомневается. Иногда мы чуть вырываемся вперед, иногда чуть-чуть делим первые места с коллегами. Но то, что наша культура — абсолютно приоритетное направление в мире, доказывают все наши мероприятия", — сказала Голодец.

Она отметила, что для русской культуры в мире не существует санкций, отечественные коллективы являются желанными гостями на всех сценах мира.

Организатором конгресса выступают Международная ассоциация студенческого телевидения, Московский государственный гуманитарно-экономический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра. Генеральным информационным партнером является МИА "Россия сегодня".