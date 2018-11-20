Никас Сафронов передал в дар Большому театру портреты Плисецкой и Соткилавы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония передачи в дар Большому театру двух портретов Майи Плисецкой и портрета Зураба Соткилавы прошла во вторник в зеленой гостиной исторического здания театра, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня замечательное событие в жизни театра. Мы давно обсуждали с Никасом, и он давно был готов передать свои работы в дар Большому театру. Я рад, что это происходит именно сегодня, 20 ноября, в день рождения великой Майи Плисецкой. Эти портреты Майи Михайловны мы принимаем в столь знаменательный день, и это очень важно, потому что это возможность вспомнить великую балерину. Я хочу выразить самые искренние благодарности за дар Никасу Сафронову", – сказал генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.

Он также рассказал, что не знал о намерении Сафронова передать в дар Большому театру портрет выдающегося оперного певца Зураба Соткилавы. "Я был очень рад этому дару. Для нас это потрясающее событие, потому что именно сегодня мы играем спектакль в память Зураба Лаврентиевича. Это будет "Пиковая дама" — один из его любимых спектаклей, где он исполнял одну из своих любимых и замечательных ролей", — сказал Урин.

Он добавил, что расскажет о даре Сафронова семье Соткилавы, которая приедет из Грузии во вторник на спектакль.

Никас Сафронов поблагодарил театр и генерального директора и сказал, что для него огромная честь, что его картины будут находиться в музее Большого театра. Он рассказал, что передать работы ему посоветовал Родион Щедрин, которому он вначале хотел подарить портреты Майи Плисецкой.

"Он сказал, что ему нравятся эти портреты, но они принципиально дома не держат никаких работ. И предложил передать эти работы в Большой театр, где есть музей, где могут видеть эти работы много людей", — сказал Сафронов.