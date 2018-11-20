Оркестр суворовцев из Москвы впервые даст два концерта в Сингапуре

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова впервые отправится в Сингапур, где даст два концерта, сообщили во вторник в дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Впервые постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" оркестр суворовцев даст два концерта в Юго-Восточной Азии в рамках цикла культурных мероприятий, организованных в честь 50-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Сингапур", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 ноября состоится концерт на открытой площадке в Ботанических садах Сингапура, а 27 ноября – музыкальный вечер в Культурном центре сингапурского Национального университета. К посещению концертов приглашены не только сингапурские ценители музыкального искусства, но и официальные лица России и Сингапура.

"Концерты призваны содействовать расширению культурных контактов между странами, развитию гуманитарного сотрудничества и взаимообогащению культур народов двух стран… Организаторами концертов выступает российско-сингапурский деловой совет совместно с другом и постоянным партнером Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" госкорпорацией "Ростех", — говорится в сообщении.

Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова было основано в 1937 году. Здесь воспитано несколько поколений известных российских музыкальных деятелей. Выпускники училища успешно руководят военными оркестрами Вооруженных сил РФ. Многих можно увидеть в ведущих музыкальных коллективах страны: оркестре Государственного академического Большого театра, Национальном симфоническом оркестре, симфоническом оркестре Московской филармонии. Нынешний состав оркестра неоднократно принимал участие в различных международных конкурсах, выступал с гастролями в европейских странах.