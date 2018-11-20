На "Детском Евровидении" в Минске "победит сильнейший", заявил Лукашенко

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что на "Детском Евровидении-2018" в Минске "победит только сильнейший", поскольку республика отличается "своей честностью и справедливостью".
"Вы уже победители!", — отметил Лукашенко, акцентировав внимание на достижениях юных исполнителей, принимающих участие в конкурсе. По словам президента, участники "должны быть рады и довольны", что являются победителями национальных отборов в своих странах, "а тут уже как повезет".
Президент отметил, что Белоруссия отличается "своей честностью и справедливостью". "Поэтому здесь победит только сильнейший", — заверил Лукашенко.
Представительница России на "Детском Евровидении-2018" Анна Филипчук выступит в финале под номером пять, она исполнит песню Unbreakable ("Непобедимы") авторства Тараса Демчука. Филипчук родом из Барнаула, она является выпускницей Академии популярной музыки Игоря Крутого.