На "Детском Евровидении" в Минске "победит сильнейший", заявил Лукашенко

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что на "Детском Евровидении-2018" в Минске "победит только сильнейший", поскольку республика отличается "своей честностью и справедливостью".

Лукашенко во вторник встретился в своей резиденции с участниками международного песенного конкурса "Детское Евровидение", финальное шоу которого состоится в Минске 25 ноября. Подробности встречи приводит пресс-служба белорусского лидера.

"Вы уже победители!", — отметил Лукашенко, акцентировав внимание на достижениях юных исполнителей, принимающих участие в конкурсе. По словам президента, участники "должны быть рады и довольны", что являются победителями национальных отборов в своих странах, "а тут уже как повезет".

Президент отметил, что Белоруссия отличается "своей честностью и справедливостью". "Поэтому здесь победит только сильнейший", — заверил Лукашенко.

В "Детском Евровидении-2018" принимают участие 20 стран — рекордное количество за всю историю конкурса начиная с 2003 года. Это Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Уэльс и Украина. Финальное шоу начнется в воскресенье в 18.00 (совпадает с мск) в спорткомплексе "Минск-Арена".

Представительница России на "Детском Евровидении-2018" Анна Филипчук выступит в финале под номером пять, она исполнит песню Unbreakable ("Непобедимы") авторства Тараса Демчука. Филипчук родом из Барнаула, она является выпускницей Академии популярной музыки Игоря Крутого.