Голодец: выставка Пикассо откроет творчество художника с новой стороны

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выставка "Пикассо&Хохлова", которая открывается в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 20 ноября, покажет зрителям творчество Пабло Пикассо с неожиданной стороны, сказала на торжественном открытии экспозиции в понедельник вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Выставка объединила более 200 работ — от монументальных панно до предметов мебели, писем и открыток, известных произведений до тех, которые российская публика увидит впервые. Экспозиция построена на развитии сюжетов и тем, связанных с Ольгой Хохловой в творчестве художника: гости увидят классические портреты, образы материнства, а также сюрреалистические полотна. По завершении в Москве 3 февраля 2019 года, выставка переедет в музей Пикассо в Малаге, потом — в Мадрид.

"Мне повезло, я уже посмотрела эту выставку. Вас ждет удивительное открытие. Это совсем не обычная история, мы ни разу не видели такого представления Пикассо. Это очень романтическая, лирическая, а в конце драматическая история, она наполняет творчество Пикассо иным смыслом… Эта выставка требует неторопливого участия", — сказала Голодец.

Всего экспозиция поделится на 11 частей. Раздел выставки "Муза и модель" расскажет о том, как Хохлова завоевала главное место в творчестве художника, в "Меланхолии" гости узнают о том, как эпоха перемен в императорской России отразилась в образе Ольги, "Смена декораций" позволит проследить за растущей популярностью Пикассо и переменами в его круге общения, "Материнство" и "Поль" продемонстрирует отношение родителей к их единственному общему сыну. Как рассказал на вернисаже внук художника, президент музея Пикассо в Малаге Бернар Луис-Пикассо, экспозицию готовили очень долго, и в процессе он узнал много нового о жизни его бабушки и дедушки. "Мне особенно ценно видеть выставку здесь, на родине Ольги Хохловой", — отметил внук художника.

Впервые выставка, посвященная Пабло Пикассо и Ольге Хохловой, прошла в Национальном музее Пикассо в Париже в 2017 году. К 100-летию знакомства художника и его первой жены музей представил проект "Ольга Пикассо", рассказывающий о влиянии Ольги и русской культуры в целом на творчество мастера. Сегодня экспозицию принимает ГМИИ, известный своими масштабными выставками Пикассо. В фондах музея хранятся работы художника и уникальные фотографии, которые Ольга Хохлова пересылала своим родственникам в Россию в 1920-е годы.

Пикассо и Хохлова познакомились в 1917 году в Риме, во время работы над постановкой балета "Парад" в рамках "Русских балетов" Сергея Дягилева. В 1918 году они обвенчались в православной церкви в Париже. Ольга Хохлова стала первой официальной женой художника и главной моделью нового, "классического" периода его творчества. В середине 1920-х годов отношение Пикассо к семье изменилось. Новые увлечения в жизни и в искусстве усложнили отношения Пабло и Ольги. Пикассо и Хохлова окончательно расстались в 1935 году, оставаясь, однако, официально женатыми вплоть до смерти Ольги в 1955 году.

Генеральным спонсором выставки "Пикассо & Хохлова" стал Банк ВТБ