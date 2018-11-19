В Москве вручили премию Станиславского

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Церемония вручения международной премии Станиславского прошла в понедельник в российской столице, худрук театра "Ленком" Марк Захаров удостоился почетного приза "Достояние российского театра". Церемония состоялась в отеле "Балчуг Кемпински".

Премия в номинации "Достояние российского театра" в этом году вручается впервые. Первым лауреатом этой награды стал выдающийся режиссер, худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

"Я давнишний режиссер, а давнишний режиссер должен знать, что он сделал, и что преподнес ему случай. У меня 50 на 50. Что случилось, вот об этом я буду долго думать сегодня", — сказал Захаров, получая приз.

Премию вручили сразу за два театральных сезона лауреатам этого и прошлого года. Ее получили дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, актеры Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, режиссеры Марина Брусникина, Александр Титель, Егор Перегудов, британский режиссер Деклан Доннеллан и другие.

"В этот доме, где мы сейчас находимся, после войны жили военные с семьями — это была большая коммунальная квартира. Мы играли перед входом, у меня был зуд первенства. Детям это надоело, они взяли меня за руки и за ноги и перекинули через парапет Москва-реки, но, слава Богу, не бросили. С тех пор у меня началась боязнь коллектива, я так и прожила жизнь на обочине", — рассказала Алла Демидова.

Лауреат премии Лия Ахеджакова на церемонии отсутствовала, но прислала видеообращение.

"Это моя первая театральная премия. Актеры — профессия зависимая, мне очень повезло с режиссерами, и один из них — Кирилл Серебренников, с которым мы работали дважды", — сказала Ахеджакова.

Британец Доннеллан, неоднократно ставивший спектакли в России, поблагодарил за честь и заверил, что для него "быть в России — это невероятное приключение", именно здесь он лучше всего проводит время.

Международная премия Станиславского вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда вручается актерам, режиссерам, организаторам дела, педагогам. В этом году премия приурочена к 150-летию со дня рождения Станиславского.