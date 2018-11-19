Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире.

Первую строчку заняла Кэти Перри. Благодаря концертному туру Witness: The Tour певица заработала 83 миллиона долларов и поднялась с девятого места, которое занимала в прошлогоднем рейтинге.

Второй стала Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Как отмечает Forbes, значительную роль в успехе певицы сыграл альбом Reputation: в первую неделю после его выхода было продало около двух миллионов копий.

Третье место досталось певице Бейонсе, заработавшей 60 миллионов долларов. Прошедший год артистка посвятила воспитанию детей, немногочисленным выступлениям и выпуску альбома, записанного вместе с мужем Jay-Z.

На четвертой строчке расположилась Pink с доходом в 52 миллиона долларов. Пятой оказалась Леди Гага — прошедший год принес ей 50 миллионов долларов.

В топ-10 также вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.