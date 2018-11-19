Найденная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой, сообщили СМИ

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Румынская писательница Мира Фетику, нашедшая в лесу уезда Тулча картину Пабло Пикассо "Голова Арлекина", разочарована, что произведение искусства оказалось подделкой, и собирается написать об этом новую книгу, передает агентство Mediafax.

Правоохранительные органы Румынии накануне сообщили, что проводят расследование по факту обнаружения 17 ноября в уезде Тулча похищенной в Нидерландах картины Пабло Пикассо "Голова Арлекина", стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро. Картину нашли писательница Мира Фетику и журналист Франк Вестерман, они сообщили об этом в посольство Нидерландов в Бухаресте, а дипломаты обратились за помощью к властям Румынии.

Фетику рассказала, что получила на электронную почту письмо, в котором сообщалось, что она стала частью "Арт-проекта" бельгийских театралов.

"Мне написали в сообщении, что я стала частью арт-проекта, который призван продвигать Пикассо, а картина, которую я нашла, была создана главным европейским фальсификатором. Я разочарована, с самого начала понимала, что это может быть неправдой, шуткой, но я чувствовала, что обязана приехать в Румынию и проверить", — рассказала Фетику.

Информацию о том, где искать картину в Румынии писательница тоже получила в письме. Всего таких писем было шесть, но только Фетику вместе с Вестерманом решили проверить информацию.

"Когда я приеду в Нидерланды и поговорю с ними (авторами — ред.), станет понятно, что делать дальше. Я напишу книгу о том, что пережила, о том, какого быть частью подобного арт-проекта", — добавила девушка.

В октябре 2012 года преступники вынесли из музея "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нидерландах полотна "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда. Общая стоимость картин оценивается в 100 миллионов евро.

По подозрению в причастности к краже семи полотен в Бухаресте в 2013 году были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из них сообщила, что закопала картины на одном из кладбищ возле дома, затем выкопала полотна и сожгла их.