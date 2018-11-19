Умер актер из "Пятого элемента" Джон Блузал

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На 90-м году жизни умер британский актер Джон Блузал, передает The Independent со ссылкой на агентство The Agent's Partnershi.

"Наши мысли сейчас вместе с его семьей. Джон дал нам годы смеха и веселья. Нам будет очень его не хватать", — говорится в сообщении компании.

Причина смерти артиста неизвестна.

Актерская карьера Блузала началась в Великобритании в начале 1960-х. Он принимал участие в различных теле- и радиопостановках, стал играть в кино и театре. Британскому зрителю Блузал больше всего запомнился благодаря ситкому "Викарий из Дибли".

Актер сыграл в таких картинах, как "Казино Рояль", "Темный город", "Пятый элемент", "Розовая пантера", "Супермен 3", "Да здравствует Цезарь!" и других.