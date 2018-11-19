Фильм "Фантастические твари – 2" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Фильм Дэвида Йейтса "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" возглавил российский прокат, его кассовые сборы за уикенд составили 828 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" — второй фильм о новых приключениях в волшебном мире Джоан Роулинг. События разворачиваются за 50 лет до того, как юный волшебник Гарри Поттер появился в школе Хогвартс. Могущественный темный маг Геллерт Грин-де-Вальд начинает собирать своих сторонников, большинство из которых не знает о его истинной цели — добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда (Джонни Депп), маг Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн), который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит.

Лидер предыдущих двух недель, биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия" о легендарной группе Queen занял второе место со сборами более 112 миллионов рублей (общие сборы за три недели — около 819 миллионов рублей).

На третьем месте — анимационный фильм Кэри Киркпатрика "Смолфут" о приключениях йети, собравший за уикенд около 28 миллионов рублей (общие сборы за четыре недели – около 635 миллионов рублей).

Четвертое место занял американский триллер Фредерико Альвареса "Девушка, которая застряла в паутине" со сборами более 25 миллионов рублей, за две недели картина собрала в прокате около 140 миллионов рублей. Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик Джулиуса Эйвери "Оверлорд", собравший 18 миллионов рублей за выходные (кассовые сборы за две недели —126 миллионов рублей).