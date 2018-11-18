Из клипа "Кольщик" группы "Ленинград" собираются сделать веб-сериал

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зарубежные производители онлайн-контента думают о создании веб-сериала по мотивам клипа "Кольщик" группы "Ленинград", сообщает пресс-служба первого российского веб-маркета Realist WebMarket.

Российский веб-маркет, организованный проектом The Digital Reporter, проходит в воскресенье в Москве. Он объединил на своей площадке производителей интернет-контента (онлайн-шоу, веб-сериалов, диджитал-проектов) и онлайн-платформы – площадки, на которые этот контент рассчитан.

"Мы обсуждали клип группы "Ленинград" "Кольщик". Это фантастически сделано, и мы даже хотим снять сериал в таком же формате. Никто в Европе или во Франции не мог до этого додуматься", — сказала на круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" телевизионный редактор канала TF Анна Санта-Мария, чьи слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что пока проект существует только в виде идеи. Премьера клипа "Кольщик" группы "Ленинград" состоялась в феврале 2017 года. Действие ролика, режиссером которого выступил Илья Найшуллер, разворачивается в цирке.

"Нам очень понравилось, что это снято в цирке, они использовали такой подход, которым смогли всех удивить", — отметила Анна Санта-Мария.