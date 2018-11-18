Шнуров написал стихотворение в память об умершем Осине

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память о певце Евгении Осине, скончавшемся в возрасте 54 лет.

О смерти артиста стало известно 17 ноября. Его тело нашла сестра. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище 20 ноября.

Осин играл в группах "Альянс", "Николай Коперник", пробовался вокалистом в "Браво". После ухода из этого коллектива он занялся сольной карьерой. Самая известная его песня — "Плачет девушка в автомате".



