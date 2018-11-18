Шнуров написал стихотворение в память об умершем Осине

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память о певце Евгении Осине, скончавшемся в возрасте 54 лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наступила осень, За окном немило. Умер Женя Осин, Оттого что пил он. В телефоне зуммер. На асфальте мелом. Женя Осин умер, Оттого, что пел он. Девочка всё плачет, В старом автомате. На ней серый плащик, А под ним халатик. Плакала нам осень, Листьями кружила. Умер Женя Осин, Оттого что жил он.
О смерти артиста стало известно 17 ноября. Его тело нашла сестра. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище 20 ноября.
Осин играл в группах "Альянс", "Николай Коперник", пробовался вокалистом в "Браво". После ухода из этого коллектива он занялся сольной карьерой. Самая известная его песня — "Плачет девушка в автомате".