В США продали коллекцию личных вещей Мэрилин Монро

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Коллекция личных вещей американской киноактрисы Мэрилин Монро, в том числе премия "Золотой глобус", была продана в субботу на аукционе Julien's Auction в американском городе Лос-Анджелес.

"Самое важное из недавно найденных предметов из коллекции легендарной личности включает черный шелковый комплект, который Монро надела на пресс-конференцию в 1956 году, мебель из ее фермерского дома в Коннектикуте, где она жила с Артуром Миллером, ее премию "Золотой глобус" в номинации "Любимая мировая звезда" 1961 года и ранее заявленный черный Ford Thunderbird 1956 года выпуска", — говорится на сайте аукционного дома.

По данным аукционного дома, премия "Золотой Глобус", которая присуждалась актрисе в 1961 году, ушла с молотка за рекордные 250 тысяч долларов. Это самая высокая цена за премию в истории аукциона.

Сообщается, что единственный автомобиль, который принадлежал Монро, впервые выставлялся на продажу и ушел с молотка за 490 тысяч долларов. Кроме того, на аукционе были проданы водительские права актрисы за 10 тысяч долларов, выпуск журнала Playboy с Монро на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера за 32 тысячи долларов, а также предметы ее одежды, которые были выкуплены по цене от около 10 до 44 тысяч долларов.

Мэрилин Монро была одной самых востребованных в Голливуде американских киноактрис. Наибольшую известность ей принесли роли в картинах "В джазе только девушки" (1959), "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953), "Ниагара" (1953) и "Зуд седьмого года" (1955). Даже после смерти Монро входит в число самых богатых мировых звезд.