МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и народный артист России Игорь Костолевский откроют в воскресенье серию встреч со зрителями в рамках проекта "Мой ХХ век" в Московском театре мюзикла, сообщили в пресс-службе проекта.

Швыдкой и Костолевский не только известные представители своего поколения и любимцы публики, но и старые друзья, бывшие одноклассники, которые недавно отметили свои 70-летние юбилеи.

Они будут разговаривать на абсолютно разные темы, объединенные принадлежностью к одному времени, одной стране и одному культурному полю, рассказали в пресс-службе.

Стать свидетелями беседы Швыдкого и Костолевского сможет любой желающий по предварительной регистрации.