Осин был большим ребенком с жизнелюбивым сердцем, заявил Шаганов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин был большим ребенком с огромным жизнелюбивым сердцем, он обладал "событийным" голосом рассказал РИА Новости поэт, автор песен "Любэ" Александр Шаганов.

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет у себя дома. По предварительной информации, он будет похоронен на Троекуровском кладбище 20 ноября, сообщил РИА Новости продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"У него было огромное жизнелюбивое сердце, трогательная улыбка, такой большой ребёнок, любимец всего двора — такой имидж. Не понимаю, почему Женю не снимали в кино тогда. Однажды у него был такой звездный год, что он отодвинул всех. Но Женя реализовался только на одну треть. Он всегда хотел поделиться всем, чем мог, не знаю, что в нем сломалась и на каком этапе. Безумно жалко, нам будет очень сильно не хватать его", — сказал Шаганов.

"Когда мы познакомились в конце 90-х, Женя так радел за трезвый образ жизни, что потом у него произошло — для меня загадка. У него был событийный голос, вот он поет, и сразу представляется вся эта эпоха хиппи с волосами и брюками клеш", — добавил он.