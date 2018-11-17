Осин был большим ребенком с жизнелюбивым сердцем, заявил Шаганов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин был большим ребенком с огромным жизнелюбивым сердцем, он обладал "событийным" голосом рассказал РИА Новости поэт, автор песен "Любэ" Александр Шаганов.
"У него было огромное жизнелюбивое сердце, трогательная улыбка, такой большой ребёнок, любимец всего двора — такой имидж. Не понимаю, почему Женю не снимали в кино тогда. Однажды у него был такой звездный год, что он отодвинул всех. Но Женя реализовался только на одну треть. Он всегда хотел поделиться всем, чем мог, не знаю, что в нем сломалась и на каком этапе. Безумно жалко, нам будет очень сильно не хватать его", — сказал Шаганов.
"Когда мы познакомились в конце 90-х, Женя так радел за трезвый образ жизни, что потом у него произошло — для меня загадка. У него был событийный голос, вот он поет, и сразу представляется вся эта эпоха хиппи с волосами и брюками клеш", — добавил он.