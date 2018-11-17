Певица Штурм назвала Осина добрым человеком и хорошим музыкантом

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Певец Евгений Осин был хорошим музыкантом и добрым человеком, но он занимался самоуничтожением, отказавшись от лечения, сказала РИА Новости певица Наталья Штурм.

В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца, сообщил РИА Новости, что тот помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.

"Хороший музыкант. Добрый человек. Он очень любил свое дело. Мы дружили, но последний год перестали общаться. Он отказывался лечиться, поэтому я перестала что-то делать, тем более, что до меня это тоже делали многие. Но человек планомерно шел к такому финалу, он сам себя уничтожал. Это очень печально", — сказала Штурм.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.