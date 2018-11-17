На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Работников культуры не творческих профессий наградили премией имени Луначарского на закрытии Санкт-Петербургского Международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября. Премия имени Анатолия Васильевича Луначарского традиционно с 2015 года вручается дирекцией форума работникам культуры, которые не являются представителями творческих профессий.

"Есть гораздо большая аудитория людей, которые работают в культуре всю жизнь, но не попадают под софиты, их не показывают по телевизору, мы их вообще зачастую не замечаем. Кто-то работает в библиотеке, кто-то за сценой, кто-то занимается звуком, светом. Нам показалось это ужасно несправедливым… Я от всей души поздравляю победителей. Без вас ничего бы не было, вы являетесь фундаментом, который позволяет работникам искусства, деятелям культуры, творить", — сказал на вручении премии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Победителями на этот раз стали 10 работников сферы культуры из Арсеньева, Приморского края, Томской, Тульской и Тамбовской областей, республики Крым, Владимирской и Волгоградской области, республики Мордовия и Москвы.

Премию вручили в номинациях "Работник театра", "Работник музея", "Работник концертной организации", "Преподаватель учреждения высшего, среднего специального или учреждения дополнительного образования детей в области культуры", "Работник киностудии или кинопроката", "Работник цирка", "Работник культурно-досугового учреждения", "Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры" и "Библиотекарь".

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