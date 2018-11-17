Минкультуры предложило провести Год молодежных культурных обменов с Италией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Тематические перекрёстные годы между Россией и Италией необходимо продолжать, 2020 год можно сделать Годом молодежных культурных обменов, с таким предложением выступила в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября. В рамках форума состоялось заседание рабочей группы по культуре в рамках российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству.

"Важно, чтобы между Россией и Италией продолжались тематические перекрёстные годы, они дают гигантский импульс развитию наших культурных связей", — сказала Алла Манилова, предложив проработать вопрос о проведении в 2020 году перекрёстного российско-итальянского Года молодежных культурных обменов.

В заседании приняли участие директора крупнейших российских и итальянских музеев, художественных вузов, а также представители министерств культуры двух стран. Они также обсудили вопросы, связанные с сохранением культурного наследия и реставрацией, учебные программы и организацию стажировок молодых специалистов.

При этом министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Альберто Бонизоли высказался за продвижение итальянской культуры в регионах России и популяризацию итальянского языка.

"2021 год — юбилей Данте, и мы можем использовать его как отличный повод для того, чтобы лучше представить итальянский язык по всей Российской Федерации",- сказал Бонизоли.

Как сказала Манилова, после согласования документ будет подписан заочно и работа над проектом будет продолжена на заседании межправительственного российско-итальянского совета, который состоится 17 декабря.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября.

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