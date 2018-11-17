Московский театр "Практика" представит премьеру "Дождь в Нойкельне"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московский театр "Практика" представит 17 ноября спектакль "Дождь в Нойкёльне", созданный резидентом театра Мастерской Олега Кудряшова, сообщили в пресс-службе театра.

Мастерская Олега Кудряшова в театре "Практика" представит спектакль "Дождь в Нойкёльне" по одноименной пьесе немецкого драматурга Пауля Бродовски. Это первая работа молодого режиссера Полины Золотовицкой, эскиз которой она впервые показала еще во время учебы.

Эта работа в "Практике" объединила сразу несколько поколений его учеников: выпускников этого года — Елизавету Янковскую, Дину Губайдуллину, Ивана Борисова, Леонида Леонова и Илью Никулина, а также артистов выпуска 2010 года — Александра Алябьева и Рустама Ахмадеева.

"Это история про человека и мегаполис. Персонажи пьесы — типичные жители большого города. Каждый из них ведет ночной образ жизни, не может заснуть, ходит по улицам, что-то ищет. В пьесе есть криминальная составляющая, но нет "злодеев" и "жертв"… Нет виноватых и нет отдельных преступников. Есть выпущенная энергия, страсть, которая в итоге и выливается в случайную смерть", — рассказала накануне премьеры Золотовицкая.

По словам режиссера, в пьесе ее подкупала поэтичность текста. Несмотря на то что герои пьесы — социальные типы, они погружены в размышления экзистенциального порядка. "Все, чего они хотели, все это не случилось. Это поэтическое высказывание о неприкаянности жителей большого города", — отметила она.

За сценографию в спектакле отвечают архитекторы студии Polygon Светлана Васильева и Александр Леонов. За костюмы — Екатерина Павелко, которая за свой первый опыт работы в театре — в спектакле "Гипнос" Мастерской Олега Кудряшова в "Практике" — номинирована на премию "Золотая Маска".