Первые серии новых мультсериалов "Союзмультфильма" покажут в начале года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Первые серии анимационных сериалов "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" покажут в начале 2019 года, сообщил РИА Новости директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев в кулуарах седьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Сейчас по проекту "Оранжевая корова" готово два эпизода, и в России показы первого сезона начнутся в начале следующего года, скорее всего в феврале. Думаю, что как минимум 10 серий зрители увидят в следующем году", — сказал он, отметив, что проект будет показан на телеканале "Карусель".

Машковцев также сообщил, что в начале 2019 года также планируется показать первые серии проекта "Зебра в клеточку". "Зебру в клеточку" зрители тоже увидят в следующем году. Проект сейчас в активной стадии производства, в следующем году появится около 10 эпизодов", — сказал он.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября.

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