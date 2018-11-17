В США похоронили создателя "Человека-паука"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Закрытые похороны известного американского писателя и создателя комиксов Marvel Стэна Ли прошли в США, сообщается в его официальном Twitter.

"Стэн всегда настаивал, что не хочет пышных открытых похорон, поэтому его семья попрощалась с ним во время частной закрытой церемонии", — говорится в заявлении компании POW! Entertainment, сооснователем которой был Ли.

​Отмечается, что в ближайшее время компания организует памятные мероприятия для широкой публики. Для поклонников был создан сайт – "Стена памяти Стэна Ли", на котором отображаются публикации с определенными хэштегами, которые поклонники делают в Facebook, Twitter или Instagram.

Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.