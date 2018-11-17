В США похоронили создателя "Человека-паука"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Закрытые похороны известного американского писателя и создателя комиксов Marvel Стэна Ли прошли в США, сообщается в его официальном Twitter.
"Стэн всегда настаивал, что не хочет пышных открытых похорон, поэтому его семья попрощалась с ним во время частной закрытой церемонии", — говорится в заявлении компании POW! Entertainment, сооснователем которой был Ли.
12 ноября 2018 г.
Отмечается, что в ближайшее время компания организует памятные мероприятия для широкой публики. Для поклонников был создан сайт – "Стена памяти Стэна Ли", на котором отображаются публикации с определенными хэштегами, которые поклонники делают в Facebook, Twitter или Instagram.
Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.
So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm— stan lee (@TheRealStanLee) 14 ноября 2018 г.