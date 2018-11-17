ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Они творят чудеса": как люди с нарушением слуха играют в театре

(обновлено: 08:09 17.11.2018)
0910
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАртисты в сцене из театральной постановки Гроза – среда обитания в Санкт-ПетербургеАртисты в сцене из театральной постановки Гроза – среда обитания в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В Петербурге в рамках VII Международного культурного форума в драматическом театре "На Литейном" показали инклюзивную постановку "Гроза" по мотивам пьесы Островского. Главные роли исполнили актеры с нарушениями слуха и зрения. Корреспондент РИА Новости посмотрела спектакль и узнала, как особенности развития помогают артистам играть.

Актеры Упсала-Цирка во время спектакля Эффект пинг-понгового шарика в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Как в России создали единственный в мире цирк для хулиганов

Первая ассоциация с инклюзивным театром — язык жестов. Однако то, что происходит в репетиционном зале, слышно еще из коридора. Повышать голос здесь норма — режиссер Михаил Фейгин несколько часов громогласно раздает команды подопечным. Среди них только два профессиональных актера, остальные 11 — ученики московского центра творческих проектов "Инклюзион".

У них разный уровень подготовки и разная тяжесть слуховых, голосовых и зрительных патологий. Докричаться можно не до всех, и тогда на помощь приходят сурдопереводчики, которые не просто постоянно присутствуют на сцене, но и работают как полноценные актеры.

"Они вынуждены вести себя как актеры. Это особый язык, на котором построен спектакль. Такая лингвистика, чтобы нас понимали все: и слышащие, и неслышащие. У нас это пока дело новое, и зритель еще не готов. Наша цель — изменить отношение к инклюзивному театру, показать, что он тоже профессиональный и интересный, что его стоит смотреть. Иногда там удается открыть смыслы гораздо более глубокие, чем в обычном спектакле, потому что добавляется какое-то четвертое измерение", — объясняет Михаил Фейгин.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРежиссер Михаил Фейгин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Режиссер Михаил Фейгин

Опытный режиссер и преподаватель ГИТИСа, он уже не первый год занимается с учениками "Инклюзиона". Предыдущая постановка — "Женитьба" Гоголя. Выбор произведения был рискованным, но оправдался, признается режиссер.

"Когда мы брали "Женитьбу" нам говорили: "Нет-нет, Гоголя нельзя, это будет пародия". В итоге ученики "Инклюзива" выглядели убедительнее многих профессиональных артистов. Был даже один зрительский отзыв, что это лучшая постановка пьесы из всех увиденных. Подобные отзывы мы получили и о "Грозе". Мы не стремились к чему-то экстраординарному. Мы просто делали осмысленный, внятный, профессиональный спектакль, и он достоин того, чтобы зритель его увидел".

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРежиссер Михаил Фейгин на репетиции театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Режиссер Михаил Фейгин на репетиции театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге

В процессе подготовки приходится решать не только обычные театральные проблемы вроде выставления света или забытой реплики, но и демонстрировать выдержку, умение проявлять эмпатию. Вот актриса не справляется со сценой и негодует сама на себя. Фейгин моментально превращается из требовательного руководителя во внимательного друга.

Театральный критик Ника Пархомовская.
© Владимир Аверин
Театральный критик: социальный танец – это вовсе не парный танец

"Что она говорит?" — уточняет режиссер. "Что глупая", — переводят ему с языка жестов. "Ты не глупая, иди сюда", — объятие эффективнее лекции о системе Станиславского. Актриса тут же берет себя в руки и завершает сцену. Секрет прост, уверяет Фейгин.

"Терпение и любовь, — продолжает он. — У них свой темперамент, очень важно его раскрыть, чтобы они были живыми на сцене. Они абсолютно все понимают, ничего не играют и не изображают. У них много плюсов, но, конечно, сложности тоже могут быть. Ощущение, что ты имеешь дело с людьми инопланетными, другими. Надо это любить, ценить, очень уважать, и мы стараемся".

Все старания окупаются, когда поднимается занавес. Увидев полный зал, актеры преображаются. Никакой растерянности, неуверенности, мандража. Они собранны и профессиональны. Ход спектакля не сбивает даже внештатная ситуация — падение одной из декораций.

© РИА Новости / Александр ГальперинАртисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Артисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге

"Они очень ответственные. Отчасти это я их так настраиваю, что мы — профессиональный театр, это не самодеятельность. А в театре должна быть дисциплина, они обязаны ее соблюдать, быть ансамблем. Актеры творят чудеса. Так получилось, что у нас на каждом представлении был новый художник по свету, приходилось начинать заново, это выматывает, но они всегда собираются на спектакле и все выполняют", — говорит режиссер.

Артистам с нарушением слуха вдвойне тяжело, ведь постановка включает музыкальные и танцевальные номера. Заставить слышащих и неслышащих, видящих и невидящих двигаться в унисон — задача, на первый взгляд, невыполнимая. И во многом об этом их спектакль. Полное название постановки "Гроза — среда обитания". О столкновении разных сред обитания — своей и обычной — те, кто на сцене, знают, как никто другой. И зритель в зале отзывается на их искренность и самоотдачу овациями.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАртисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Артисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге

"Есть такое суждение, что они не артисты и никогда ими не станут. Мне кажется, это неправильно. Им под силу сложнейшие задачи, добиться выполнения которых от профессионального артиста чрезвычайно трудно: чтобы он существовал с той степенью искренности и открытости, веры. У них же есть какие-то особенности, поправляющие их физику и, если хотите, физиологию и способы восприятия", — объясняет Михаил Фейгин.

Участники проекта надеются, что их пример поможет приучить публику к подобным спектаклям. Труппа уже мечтает о гастролях и новой постановке.

"Их нельзя бросать, нельзя останавливаться. У меня есть задумка сделать с ними "Мастера и Маргариту". Я знаю, у них получится", — уверен режиссер.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена