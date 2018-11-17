"Они творят чудеса": как люди с нарушением слуха играют в театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В Петербурге в рамках VII Международного культурного форума в драматическом театре "На Литейном" показали инклюзивную постановку "Гроза" по мотивам пьесы Островского. Главные роли исполнили актеры с нарушениями слуха и зрения. Корреспондент РИА Новости посмотрела спектакль и узнала, как особенности развития помогают артистам играть.

Первая ассоциация с инклюзивным театром — язык жестов. Однако то, что происходит в репетиционном зале, слышно еще из коридора. Повышать голос здесь норма — режиссер Михаил Фейгин несколько часов громогласно раздает команды подопечным. Среди них только два профессиональных актера, остальные 11 — ученики московского центра творческих проектов "Инклюзион".

У них разный уровень подготовки и разная тяжесть слуховых, голосовых и зрительных патологий. Докричаться можно не до всех, и тогда на помощь приходят сурдопереводчики, которые не просто постоянно присутствуют на сцене, но и работают как полноценные актеры.

"Они вынуждены вести себя как актеры. Это особый язык, на котором построен спектакль. Такая лингвистика, чтобы нас понимали все: и слышащие, и неслышащие. У нас это пока дело новое, и зритель еще не готов. Наша цель — изменить отношение к инклюзивному театру, показать, что он тоже профессиональный и интересный, что его стоит смотреть. Иногда там удается открыть смыслы гораздо более глубокие, чем в обычном спектакле, потому что добавляется какое-то четвертое измерение", — объясняет Михаил Фейгин.

Опытный режиссер и преподаватель ГИТИСа, он уже не первый год занимается с учениками "Инклюзиона". Предыдущая постановка — "Женитьба" Гоголя. Выбор произведения был рискованным, но оправдался, признается режиссер.

"Когда мы брали "Женитьбу" нам говорили: "Нет-нет, Гоголя нельзя, это будет пародия". В итоге ученики "Инклюзива" выглядели убедительнее многих профессиональных артистов. Был даже один зрительский отзыв, что это лучшая постановка пьесы из всех увиденных. Подобные отзывы мы получили и о "Грозе". Мы не стремились к чему-то экстраординарному. Мы просто делали осмысленный, внятный, профессиональный спектакль, и он достоин того, чтобы зритель его увидел".

В процессе подготовки приходится решать не только обычные театральные проблемы вроде выставления света или забытой реплики, но и демонстрировать выдержку, умение проявлять эмпатию. Вот актриса не справляется со сценой и негодует сама на себя. Фейгин моментально превращается из требовательного руководителя во внимательного друга.

"Что она говорит?" — уточняет режиссер. "Что глупая", — переводят ему с языка жестов. "Ты не глупая, иди сюда", — объятие эффективнее лекции о системе Станиславского. Актриса тут же берет себя в руки и завершает сцену. Секрет прост, уверяет Фейгин.

"Терпение и любовь, — продолжает он. — У них свой темперамент, очень важно его раскрыть, чтобы они были живыми на сцене. Они абсолютно все понимают, ничего не играют и не изображают. У них много плюсов, но, конечно, сложности тоже могут быть. Ощущение, что ты имеешь дело с людьми инопланетными, другими. Надо это любить, ценить, очень уважать, и мы стараемся".

Все старания окупаются, когда поднимается занавес. Увидев полный зал, актеры преображаются. Никакой растерянности, неуверенности, мандража. Они собранны и профессиональны. Ход спектакля не сбивает даже внештатная ситуация — падение одной из декораций.

© РИА Новости / Александр Гальперин Артисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге © РИА Новости / Александр Гальперин Артисты в сцене из театральной постановки "Гроза – среда обитания" в Санкт-Петербурге

"Они очень ответственные. Отчасти это я их так настраиваю, что мы — профессиональный театр, это не самодеятельность. А в театре должна быть дисциплина, они обязаны ее соблюдать, быть ансамблем. Актеры творят чудеса. Так получилось, что у нас на каждом представлении был новый художник по свету, приходилось начинать заново, это выматывает, но они всегда собираются на спектакле и все выполняют", — говорит режиссер.

Артистам с нарушением слуха вдвойне тяжело, ведь постановка включает музыкальные и танцевальные номера. Заставить слышащих и неслышащих, видящих и невидящих двигаться в унисон — задача, на первый взгляд, невыполнимая. И во многом об этом их спектакль. Полное название постановки "Гроза — среда обитания". О столкновении разных сред обитания — своей и обычной — те, кто на сцене, знают, как никто другой. И зритель в зале отзывается на их искренность и самоотдачу овациями.

"Есть такое суждение, что они не артисты и никогда ими не станут. Мне кажется, это неправильно. Им под силу сложнейшие задачи, добиться выполнения которых от профессионального артиста чрезвычайно трудно: чтобы он существовал с той степенью искренности и открытости, веры. У них же есть какие-то особенности, поправляющие их физику и, если хотите, физиологию и способы восприятия", — объясняет Михаил Фейгин.

Участники проекта надеются, что их пример поможет приучить публику к подобным спектаклям. Труппа уже мечтает о гастролях и новой постановке.

"Их нельзя бросать, нельзя останавливаться. У меня есть задумка сделать с ними "Мастера и Маргариту". Я знаю, у них получится", — уверен режиссер.