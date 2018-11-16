Путин рассказал об ожиданиях от Года театра в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Год театра в России обещает быть очень насыщенным и содержательным, охватит — без преувеличения — всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следующий, 2019 год знаменует Год театра. Он обещает быть очень насыщенным и весьма содержательным, а его мероприятия охватят — без всякого преувеличения — всю нашу страну", — сказал Путин на гала-открытии Международного культурного форума в пятницу.

В ходе своего выступления он отметил, что России интересен опыт других стран в сфере культуры, прежде всего тех, которые реализуют доказавшие свою эффективность современные модели в сферах развития познавательного туризма, поддержки молодёжных талантов, волонтерских инициатив.

Президент подчеркнул, что эти направления относятся к приоритетам российской культурной политики. В этом году в стране проходит Год добровольца.

"Институт волонтёрства для нас не нов, он обретает все новые направления и среди них особое место в этом году заняла работа, связанная с сохранением культурного наследия нашей страны", — добавил Путин.