Путин рассказал о роли российских культурных брендов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Российские культурные бренды имеют мировое значение и сближают, несмотря на политические разногласия и экономические трудности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций. Они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга и наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов без всякого преувеличения мирового значения. Дали нам чёткое понимание миротворческой миссии самой культуры", — сказал Путин, выступая на международном культурном форуме.

Как сказал российский лидер, культура "сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям". "Несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения", — сказал Путин.