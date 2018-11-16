Мединский призвал восстанавливать профессию режиссера детского кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 15 ноября 2018

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает в ЦВЗ Манеж в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 15 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В России мало режиссеров, которые могут снимать хорошее детское кино, но работа по исправлению этой ситуации идет, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"У нас мало хороших сценариев и мало режиссеров, которые могут снимать хорошее детское кино. Режиссеры снимают кино не для детей, а для себя… Эта профессия сложная, ее надо восстанавливать", — сказал Мединский, добавив, что работа в этом направлении идет.

Он также отметил, что ситуация с мультфильмами в России обстоит лучше.

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