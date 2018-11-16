Мать детей рэпера Паффа Дэдди нашли мертвой в ее доме в США

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Актриса и модель Ким Портер, в течение 13 лет состоявшая в отношениях с американским рэпером Шоном Комбсом, известным как Пафф Дэдди, и родившая ему трех детей, найдена мертвой в своем доме в районе Лос-Анджелеса, сообщает новостной портал TMZ.

Полиция была вызвана в дом 47-летней Портер около полуночи. По данным источников портала в правоохранительных органах, накануне женщина рано отправилась спать из-за недомогания. Когда члены семьи попытались ее разбудить, она не отреагировала. Прибывшие на место происшествие медики констатировали ее смерть.

​Представитель рэп-исполнителя Синди Бергер подтвердила гибель его бывшей возлюбленной. Как сообщил порталу источник из окружения женщины, на протяжении нескольких недель у нее наблюдались симптомы, характерные для простуды или пневмонии. По данным другого источника, накануне гибели она жаловалась врачу, что состояние ее не улучшается. Как отмечает портал, следователь намерен провести вскрытие тела и токсикологический анализ.

Пафф Дэдди является одним из самых влиятельных и состоятельных деятелей хип-хопа по данным журналов Forbes и Times. В 2009 году он основал группу Diddy — Dirty Money. Романтические отношения Дэдди и Ким начались в 1994 году. После этого они несколько расставались и вновь начинали встречаться. В 1998 году у пары родился сын, в 2006 году – две девочки-близняшки. У Ким Портер также есть сын от музыканта Эл-Би Шора.