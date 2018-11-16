Прощание с гитаристом Иваном Смирновым пройдет в храме ЦКБ 17 ноября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Прощание с гитаристом Иваном Смирновым и отпевание пройдет 17 ноября в храме Святого Алексия Центральной клинической больницы московской патриархии, музыканта похоронят на Пятницком кладбище, сообщается на официальном сайте артиста.

Известный российский гитарист Иван Смирнов скончался в четверг на 64-м году жизни, сообщил создатель компании Music Box Андрей Большаков.

"Прощание с Иваном Смирновым и отпевание состоится 17 ноября в 11.30 в храме Святого Алексия Центральной клинической больницы московской патриархии Святителя Алексия, митрополита Московского. Похороны состоятся на Пятницком кладбище. О времени похорон будет сообщено дополнительно", — сообщается на официальном сайте артиста.

Смирнов — советский и российский композитор, гитарист, исполнявший музыку в жанре этно-фьюжн, работал в ансамбле электронной музыки "Бумеранг" под руководством Эдуарда Артемьева, ВИА "Голубые гитары", джаз-рок ансамбле "Арсенал" Алексея Козлова. С 1990 года Смирнов работал над собственными музыкальными проектами, писал музыку для кино, выступал с концертами.