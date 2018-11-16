Азербайджан станет гостем культурного форума в Петербурге в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Азербайджан станет страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году, говорится в совместном заявлении, подписанном в пятницу министерствами культуры РФ и Азербайджана.

В подписании приняли участие вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и министр культуры Азербайджана Абульфас Караев.

"Азербайджан наш добрый партнер во всех сферах жизни. Для нас очень приятна инициатива, с которой выступил Азербайджан, мы ее с удовольствием подхватили. В 2020 году Азербайджан становится страной-гостем Петербургского форума", — сказала Голодец.

Мединский добавил, что Россия будет рада видеть Азербайджан со всем многообразием культуры и традиций этой страны.

Согласно заявлению, страны, принимая во внимание историческую общность двух государств и заинтересованность в дальнейшем развитии процесса взаимообогащения культур РФ и Азербайджана, подтвердили важность обменов в области культуры для достижения этой цели. Стороны продолжат укреплять связи и сотрудничество между профессиональными художественными коллективами, театрами, библиотеками, цирками, музеями и другими организациями культуры и искусства двух стран. Кроме того, они будут способствовать более тесным обменам в области всех видов искусства, уделять внимание традиционному классическому и современному искусству. Также страны планируют обмениваться информацией при написании театральных программ, проведении исследовательской работы по определенным направлениям, взаимном проведении выставок, подготовке специалистов.

"Стороны считают, что участие Азербайджана в качестве страны – почетного гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума является важным проектом российско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры и свидетельствует о дружбе двух стран", — говорится в заявлении. Стороны придают этому вопросу большое значение, намерены поддерживать контакты в интересах организации качественной подготовительной работы.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.