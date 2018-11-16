В программу "Русских сезонов" в Германии войдут не менее 300 мероприятий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Не менее 300 мероприятий войдут в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии, сообщил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев в рамках VII Санкт-петербургского международного культурного форума.

"Программа ("Русских сезонов" в Германии) у нас достаточно обширная, она ничуть не меньше той программы, которая проходит сейчас в Италии… Не менее 300 мероприятий и не менее 70 стран – это то, что уже сегодня точно есть", — рассказал Лебедев.

Он напомнил, что открытие международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии состоится 7 января. "Церемония открытия – 7 января. Валерий Гергиев, опера "Иоланта" в концертном исполнении. Берлин, Берлинская филармония", — отметил он.

В числе значимых событий "Русских сезонов" Лебедев также назвал концерт в Берлине Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, который, по его словам, состоится 11 февраля.

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