МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Государственный Русский музей совместно с соцсетью "Одноклассники" запустили виртуальные экскурсии с аудиогидами телеведущего Ивана Урганта, актера Михаила Боярского, музыкантов Вячеслава Бутусова и Дельфина, сообщила пресс-служба проекта.

"Социальная сеть "Одноклассники" и Государственный Русский музей запустили виртуальный проект "Шедевры Русского". В проекте представлены 10 произведений из коллекции музея, каждое из которых сопровождается аудиогидом в озвучке российских звезд: Михаила Боярского, Вячеслава Бутусова, Ивана Урганта, Дельфина и других", — говорится в сообщении.

"Русский музей широко использует цифровые технологии в своей работе. Уже давно можно получить онлайн-доступ к коллекции, виртуальным турам, посетить Центр Мультимедиа в Санкт-Петербурге и более чем 200 виртуальных филиалов в России и за рубежом. Для проекта "Шедевры Русского" мы отобрали десять самых известных произведений из нашего собрания, важных для понимания особенностей русского изобразительного искусства", — приводит пресс-служба слова директора Государственного Русского музея Владимира Гусева,

С помощью технологий высокоточной съемки на сайте проекта можно детально рассмотреть знаменитые картины Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Ореста Кипренского, а также шедевр древнерусской живописи — икону Ангел Златые Власы.

Пользователи смогут узнать подробную информацию о каждом произведении, прочитав или прослушав аудиогид в озвучке известных музыкантов и телеведущих. Так, Михаил Боярский озвучил гид по знаменитой картине Карла Брюллова "Последний День Помпеи", история Шестикрылого Серафима кисти Михаила Врубеля озвучена Иваном Ургантом, а Вячеслав Бутусов рассказывает о древнейшей иконе в коллекции Русского музея – Архангеле Гаврииле (Ангел Златые Власы). Также описания картин из собрания Русского музея обрели голоса Дельфина, Сергея Мигицко, Михаила Шаца, Павла Деревянко, Аглаи Тарасовой, Дмитрия Хрусталева и Евгении Игумновой.