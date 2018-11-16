ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Аудиогид в Русском музее заговорил голосами известных артистов

21316
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГосударственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Архивное фотоГосударственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Государственный Русский музей совместно с соцсетью "Одноклассники" запустили виртуальные экскурсии с аудиогидами телеведущего Ивана Урганта, актера Михаила Боярского, музыкантов Вячеслава Бутусова и Дельфина, сообщила пресс-служба проекта.

Cкульптура обедающих уличных котов в Зеленоградске. Архивное фото
© Depositphotos / vodolej
В Россию пригласили двух японских котов, которых не пускают в местные музеи
"Социальная сеть "Одноклассники" и Государственный Русский музей запустили виртуальный проект "Шедевры Русского". В проекте представлены 10 произведений из коллекции музея, каждое из которых сопровождается аудиогидом в озвучке российских звезд: Михаила Боярского, Вячеслава Бутусова, Ивана Урганта, Дельфина и других", — говорится в сообщении.

"Русский музей широко использует цифровые технологии в своей работе. Уже давно можно получить онлайн-доступ к коллекции, виртуальным турам, посетить Центр Мультимедиа в Санкт-Петербурге и более чем 200 виртуальных филиалов в России и за рубежом. Для проекта "Шедевры Русского" мы отобрали десять самых известных произведений из нашего собрания, важных для понимания особенностей русского изобразительного искусства", — приводит пресс-служба слова директора Государственного Русского музея Владимира Гусева,

Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Волков
В Петербурге установят шестиметровый арт-объект на канале Грибоедова
С помощью технологий высокоточной съемки на сайте проекта можно детально рассмотреть знаменитые картины Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Павла Филонова, Ореста Кипренского, а также шедевр древнерусской живописи — икону Ангел Златые Власы.

Пользователи смогут узнать подробную информацию о каждом произведении, прочитав или прослушав аудиогид в озвучке известных музыкантов и телеведущих. Так, Михаил Боярский озвучил гид по знаменитой картине Карла Брюллова "Последний День Помпеи", история Шестикрылого Серафима кисти Михаила Врубеля озвучена Иваном Ургантом, а Вячеслав Бутусов рассказывает о древнейшей иконе в коллекции Русского музея – Архангеле Гаврииле (Ангел Златые Власы). Также описания картин из собрания Русского музея обрели голоса Дельфина, Сергея Мигицко, Михаила Шаца, Павла Деревянко, Аглаи Тарасовой, Дмитрия Хрусталева и Евгении Игумновой.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
Комментировать
Тузик Дворовый
Странно что не голосами Бузовой, Лободы, Гречки и Монеточки
15:26
16.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Тузик Дворовый
Голосом Дельфина? Что серьёзно? Типа свистом и щелчками?
15:26
16.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена