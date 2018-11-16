МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель московского театра имени Пушкина Евгений Писарев считает, что проблема использования нецензурной классики в театре надумана.

Ранее министр культуры Владимир Мединский, выступая на Петербургском международном культурном форуме, упрекнул некоторых худруков российских театров в "нездоровом либерализме", из-за которого нецензурная лексика проникает на сцены театров, несмотря на запрет.

"У меня в театре нет спектаклей с нецензурной лексикой. Но существуют разные направления – документальный, экспериментальный, исследовательский театр, где ставят современные пьесы, в которых авторы используют нецензурную лексику. И, если это оправдано, то какие могут быть запреты. Нельзя ограничивать художника и зрителя", — сказал Писарев РИА Новости.

Он подчеркнул, что министерство культуры должно помогать театрам осуществлять творческую деятельность, а не ставить препоны.