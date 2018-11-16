В Петербурге подписали ряд соглашений по "Русским сезонам" в Германии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Ряд соглашений по реализации международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии подписан в пятницу в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов и глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко подписали дорожную карту "Русских сезонов" на 2019 год.

Дирекция международного культурного проекта "Русские сезоны" заключила соглашение с Российским центром науки и культуры в Берлине. Кроме того, дирекция проекта, московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Немецкая Опера на Рейне подписали документ о проведении гастролей "Геликон-оперы" в Германии.

Также подписали соглашение о гастролях камерный оркестр "Виртуозы Москвы", петербургский театр "Мюзик-Холл" и Тюрингский симфонический оркестр под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Кроме того, подписано соглашение о концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета на сцене Берлинской филармонии.

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец объявила, что эстафета проекта "Русские сезоны" переходит от Италии к Германии, где его открытие состоится 7 января.

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