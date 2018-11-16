Новый генподрядчик возобновил строительство цирка в Пензе

ПЕНЗА, 16 ноя — РИА Новости. Новый генподрядчик приступил к завершению строительства цирка в Пензе, которое было приостановлено в марте 2015 года, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства области.

Ранее "Росгосцирк" с третьей попытки определил столичную компанию "Стройресурс" генподрядчиком на завершение строительства пензенского цирка, стоимость работ составит 1,267 миллиарда рублей. Окончить все работы по контракту планируется до 20 декабря 2020 года.

"Новый генподрядчик приступил к работам по строительству пензенского цирка… Контракт между строительной организацией и "Росгосцирком" был подписан 8 ноября", — говорится в сообщении.

Губернатор области Иван Белозерцев в четверг вечером на встрече с руководителем подрядной организации Станиславом Маслаковым отметил, что строительство цирка является очень важным для города проектом, который нужно завершить как можно скорее.

"Я готов оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку, нужно двигаться вперед… Я лично буду проводить оперативные совещания на стройплощадке, чтобы мы могли решать рабочие вопросы в срочном порядке… Недопустимо, чтобы пензенский цирк, находящийся в самом центре города, оставался недостроенным", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Маслаков рассказал губернатору, что у компании имеется большой опыт работы над подобными объектами, она строила цирки в Туле и Рязани. По его словам, представители генподрядчика уже посетили объект в Пензе и оценили объем работ. "Мы привезли в Пензу лабораторию, начали обследование строящихся корпусов", — цитирует Маслакова пресс-служба губернатора.

Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание морально устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести уже к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика, хотя строительно-монтажные работы уже были выполнены примерно на 70%.

Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году и является первым цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.