Джазмен Козлов назвал гитариста Ивана Смирнова очень талантливым человеком

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Музыкант Иван Смирнов был очень талантливым человеком, единственным гитаристом, кто исполнял музыку в индийско-славянском этно-стиле правильно, рассказал РИА Новости основатель группы "Арсенал", джазмен Алексей Козлов.

Известный российский гитарист Иван Смирнов скончался в четверг на 64-м году жизни, об этом сообщил создатель компании Music Box Андрей Большаков.

"Иван в течение 7 лет был основным гитаристом "Арсенала", моим помощником, он был очень талантливый человек. В "Арсенале" играл на электрогитаре, а потом, когда коллектив прекратил свое филармоническое существование, он перешел на акустическую гитару и достиг еще больших успехов, стал выступать с программой, связанной с этнической музыкой, играл в таком индийско-славянском стиле и был едва ли не единственным, кто делал это правильно", — рассказал РИА Новости Козлов.

Он отметил, что в постсоветские времена Смирнов был больше известен на Западе, чем в России.

Смирнов – советский и российский композитор, гитарист, исполнявший музыку в жанре этно-фьюжн, работал в ансамбле электронной музыки "Бумеранг" под руководством Эдуарда Артемьева, ВИА "Голубые гитары", джаз-рок ансамбле "Арсенал" Алексея Козлова. С 1990 года Смирнов работа над собственными музыкальными проектами, писал музыку для кино, выступал с концертами.