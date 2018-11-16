Театр Бориса Эйфмана отправляется в гастроли по Европе с "Анной Карениной"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана отправляется в масштабные гастроли по Европе со спектаклем "Анна Каренина": с 16 ноября по 16 декабря труппа побывает в городах Франции, Нидерландов и Бельгии, сообщили в пресс-службе театра.

Зрители трех европейских государств увидят одну из важнейших постановок выдающегося хореографа и его прославленной труппы – балет "Анна Каренина". В ноябре начнутся выступления в Нидерландах и Бельгии, где показы пройдут в пяти городах – Лионе, Амстердаме, Апелдорне, Генте и Антверпене. В декабре зрители семи французских городов — Тура, Нанта, Бордо, Ниццы, Монпелье и Тулузы — смогут насладиться прекрасным творением российского хореографа.

Центральным событием четырехнедельного тура станет серия выступлений во французской столице, где труппа даст пять спектаклей. Парижский сезон продлится с 28 ноября по 2 декабря. Последний раз петербургская труппа гастролировала в Париже в феврале 2015 года со спектаклем Up& Down. Балет "Анна Каренина" знаком парижанам: восемь лет назад театр Эйфмана с триумфом представил свое пластическое прочтение романа Толстого на сцене театра Елисейских полей в рамках закрытия Года России во Франции. Но публика многих других французских и бельгийских городов впервые познакомится с творчеством Театра балета Эйфмана.

Выступления коллектива в рамках европейского тура пройдут на крупных театральных и концертных площадках. В столице Франции гастроли состоятся в Парижском Дворце конгрессов, способном принять 3700 зрителей. В Лионе петербургская труппа выступит на сцене Центра конгрессов, главный концертный зал которого рассчитан на 3 тысячи мест. Амстердамские гастроли пройдут в Королевском театре Карре.

Балет "Анна Каренина", поставленный Эйфманом в 2005 году на музыку Чайковского, является одним из самых востребованных в репертуаре театра. На протяжении 13 лет спектакль посмотрели зрители Америки, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Испании Франции, Китая и других стран.

Борис Эйфман в своем балете сосредотачивается на любовном треугольнике – "Анна – Вронский – Каренин" — и создает блестящий образец сценического психоанализа, давая трагическую хронику внутреннего перерождения женщины, одержимой "основным инстинктом".