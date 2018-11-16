МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна представляет 16 ноября премьеру спектакля по пьесе известного современного драматурга Александра Галина в постановке Андрея Крупника, сообщили в пресс-службе театра.

Действие пьесы "Аккомпаниатор" происходит в 90-е годы, когда Россия встала на новый путь, и в обществе возникло сильное расслоение.

Как отмечают в театре, стремительное действие спектакля вовлекает зрителя в один безумный день из жизни трех обыкновенных стариков: невероятным стечением обстоятельств они знакомятся, и эта встреча переворачивает их судьбы.

"Пьеса "Аккомпаниатор" привлекла своей, с одной стороны, простотой и тонким юмором, с другой – душевностью. Стало интересно попробовать поставить спектакль наподобие старых, добрых, лирических комедий, коим пестрел советский кинематограф, и которые и сегодня совсем не выглядят архаично. Захотелось поставить спектакль с "человеческим юмором и иронией", — цитируют в театре слова Крупника накануне премьеры.

Спектакль "Аккомпаниатор" — сплав молодой энергии режиссера и мудрости основателя театра, народного артиста России Армена Джигарханяна. Мэтр, как всегда, лично участвовал в репетиционном процессе.

В спектакле заняты артисты Михаил Лукин, Татьяна Поппе, Лариса Крупина, Иван Гордиенко.