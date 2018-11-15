В Петербурге планируют установить памятник Даниилу Гранину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется установить памятник писателю Даниилу Гранину, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. В настоящее время в северной столице продолжается подготовка к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться 1 января 2019 года.

В четверг в Смольном прошла встреча врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, на которой обсуждалось празднование 100-летия со дня рождения писателя.

Степашин возглавляет организационный комитет по подготовке к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, созданный в соответствии с инициативой президента России Владимира Путина. В программе празднования запланирован ряд мероприятий в северной столице. В частности, 9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится вечер памяти писателя, в Центральном районе появится сквер имени Даниила Гранина, а на стене дома на Малой Посадской улице Петроградской стороны, где он жил, будет установлена мемориальная доска.

"Также Александр Беглов и Сергей Степашин договорились объединить усилия в решении вопроса об установке памятника Почетному гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Гранину", — говорится в сообщении.

Даниил Гранин — ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин — лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017).