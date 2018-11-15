Путин примет участие в открытии Культурного форума в Петербурге

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 ноября примет участие в открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое пройдет на Новой сцене Мариинского театра, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент РФ примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое по сложившейся традиции пройдет на Новой сцене Мариинского театра. В программе концерта-спектакля прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд и талантливой молодежи", — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургский международный культурный форум является центральным событием культурной жизни России и знаковым проектом мирового уровня. Основная тема этого года — "Культура как стратегический потенциал страны".

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