Художник-постановщик фильма "Лето" стал лауреатом Европейской киноакадемии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский художник-постановщик Андрей Понкратов стал лауреатом Европейской киноакадемии (European Film Awards) за свою работу над кинокартиной "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, говорится в распространенном академией заявлении.

"Художественная работа Андрея Понкратова заставляет нас поверить и почувствовать, что мы находимся в летнем Ленинграде середины начала 80-х, в начале больших политических перемен", — отметили в академии.

Церемония награждения пройдет 15 декабря в Севилье.

Андрей Понкратов работал также над такими фильмами, как "Нелюбовь", "Левиафан", "Елена".

Сюжет фильма "Лето" основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк".

Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В этом году картина "Лето" вошла в основную программу Каннского фестиваля, однако не получила наград.