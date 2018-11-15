Министр культуры Катара пригласил Мединского на книжную выставку в Доху

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума пригласил министра культуры РФ Владимира Мединского на книжную выставку в Доху.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября. Катар наряду с Италией получил в этом году официальный статус страны-гостя. В четверг в рамках форума состоялась пресс-конференция, посвященная анонсированию программы "Катар — страна-гость".

Как заявил на пресс-конференции Салах бен Ганем аль-Али, Россия будет почетным гостем на книжной выставке в Катаре в конце ноября.

"Мы также ожидаем министра культуры России, господин Мединский – мой хороший друг. Он должен приехать. Я сейчас его официально приглашаю на эту выставку в Доху. Это будет потрясающее событие, которое будет проходить в хорошее время года. И книжная выставка открыта для всех. Мы верим в интеллектуальную свободу. Мы верим в то, что не должно быть цензуры. Мы гордимся этим", — сказал министр.

По его словам, на этой выставке будут представлены переводы с русского языка на арабский и с арабского на русский, сделанные в 2018 году в рамках перекрестного года культуры Россия-Катар.

Министр отметил, что в Катаре живут представители самых разных национальностей, и все они очень интересуются российской культурой, а также "глубокими корнями и основными смыслами российской культуры". "Все события, которые прошли в Катаре, собрали огромную аудиторию, залы были набиты битком, залы стояли, всем не хватало стульев", — рассказал он.

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