Петергоф стал самым посещаемым российским музеем в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Музей-заповедник "Петергоф" в 2018 году посетили 4,8 миллиона человек, он стал самым посещаемым в этом году, рассказал на лекции в рамках Петербургского международного культурного форума министр культуры России Владимир Мединский.

"Все музеи России посетило 125 миллионов человек — на 40% больше, чем в 2012 году. Хочу обратить внимание на потрясающую цифру роста доходов федеральных музеев от оказаниях услуг — плюс 123% за пять лет. Самый посещаемый музей — Петергоф. Почти 5 миллионов посетителей", — сказал Мединский.

При этом в презентации уточняется, что количество посетителей достигло 4,8 миллиона человек.