Хабенский и Охлобыстин примут участие в новогоднем шоу "Союзмультфильма"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актеры Константин Хабенский, Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Сергей Брунов примут участие в новогоднем представлении киностудии "Союзмульфильм", которое пройдет в Лужниках с 26 декабря по 9 января, сообщила пресс-служба студии.

В последнее время студия активно работает в новых форматах продвижения — в частности, в декабре запускает проект собственного новогоднего представления "Союзмультшоу" в Лужниках, оно впервые объединит на одной сцене персонажей из 9 мультфильмов "Золотой Коллекции" отечественной анимации. Все герои "заговорят" голосами известных артистов.

"В настоящий момент активно идет процесс озвучивания. Любимые всеми поколениями персонажи получили соответствующую их статусу легендарную поддержку – в проекте принимают участие известные актеры кино: Константин Хабенский (крокодил Гена), Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), Сергей Бурунов (пес Шарик), Антон Табаков (кот Матроскин), Камиль Ларин и Александр Демидов из "Квартета И" (космические пираты из мультфильма "Тайна третьей планеты")", — сообщила пресс-служба.

"Этим шоу мы хотим объединить всех членов семьи — детей и взрослых, бабушек и дедушек. Союз семьи, союз семейных интересов — настоящее праздничное объединение. Мультфильмы нашей студии известны и любимы всеми поколениями страны, и мы надеемся, что после посещения "Новогоднего шоу Союзмультфильм" сказочное настроение придет в каждый дом", — цитирует пресс-служба слова председателя правления студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

В труппе проекта более 100 профессиональных актеров. Кроме того, каждый вечер в шоу будет принимать участие специальный гость — звезда российской музыкальной сцены.