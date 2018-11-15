Цискаридзе предложил придать старейшим школам искусств России особый статус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает необходимым присвоение особого статуса старейшим российским школам искусств, чья история насчитывает более 200 лет.

"У нас есть определенное количество учебных заведений, и это касается не только балета, (но и) музыки… художественных училищ, которые существуют более 200 лет… Можно просто определить (законодательно — ред.), что это национальное достояние", — сказал Цискаридзе журналистам.

Он добавил, что особый статус старейших школ искусств, которых, по его оценке, в России около 15-20, может выражаться, в частности, в уровне расходов на содержание исторических зданий, в количестве выделяемых бюджетных средств, а также в уровне зарплаты работников этих учебных заведений.

"Первыми под это (присвоение особого статуса – ред.) должны попасть те (учебные заведения — ред.), которые уже перешагнули рубеж 250 лет", — считает ректор.

Цискаридзе в четверг принял участие в дискуссии "2018 год: в поисках "Петипа" в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Как отметил Цискаридзе, он был инициатором организации юбилейного года Мариуса Петипа. "Я это придумал только для того, чтобы обратить внимание государства на сохранность спектаклей классического наследия", — отметил ректор Академии русского балета.

Он добавил, что классический балет никогда не был массовым искусством, назвав российскую балетную школу достоянием страны. "Россия ценна, прежде всего, классическим искусством. Это наше достояние, которое разлетелось по миру", — сказал Цискаридзе.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.